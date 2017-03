Far Superior levert

Far Superior. Illustrasjon: Vard

Skipet er bygget ved Vard Vung Tau i Vietnam og går inn på en rammeavtale med TechnipFMC Norge AS med en fast periode på fem år og med opsjoner på ytterligere fem år.

Far Superior er spesielt tilpasset TechnipFMC Norge sine operasjoner innen lett konstruksjonsarbeid og IMR tjenester ned til 3000 meter vanndybde, har en største lengde på 98,1 m, en bredde på 21,5 meter og et dekksareal på 875 m².



Skipet er utrustet med en AHC offshore kran med løftekapasitet 150 tonn. Det er installert 2 stk Work ROV (Remote Operating Vehicles) fra Oceaneering og skipet er arrangert med en innredning for 85 personer.

Skipet er finansiert med et langsiktig lån på NOK 300 mill. fra Eksportkreditt Norge, med garantier fra Danske Bank (agent), DNB, GIEK, Sparebanken Møre og Swedbank, kommer det frem av pressemeldingen.