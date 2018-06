Fem-milliarders kontrakt til Vard på nye kystvaktskip

Vard Langsten har arbeid i seks år framover med bygging av de nye kystvaktskipene. Arbeid med detaljdesign starter umiddelbart, og siste skip skal leveres i starten av 2024. Illustrasjon: Vard

Ikke uventet fikk Vard Langsten kontrakten på bygging av tre nye kystvaktskip for Forsvaret.

Partene har vært i sluttforhandlinger om kjempeoppdraget de siste månedene, og i dag mandag 25. juni kunne konserndirektør Roy Reite i Vard og direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonn, signere kontrakten til en verdi av i overkant av fem milliarder kroner.



Kontrakten er en av de største i norsk verftshistorie og gir arbeid til Vard-verftet i Tomrefjord fram til første kvartal 2024 da det siste av tre nye fartøyene skal overleveres. Brennestart for det første av de nye kystvaktskipene blir tidlig i 2020 ved Vard sitt skrogverft i Romania.

PÅ TID OG BUDSJETT – Dette er en stor dag for oss alle. Takk for tilliten, sa konserndirektør Roy Reite i Vard og henvendte seg til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og representanter for forsvar og marine som var til stede under kontraktssigneringen ved verftet. Reite lovet at Vard skal levere både på tid, kvalitet og budsjett, men påpekte også at det er svært mye arbeid som ligger foran både for verftets egne ansatte og en rekke underleverandører i den maritime klyngen i Norge.

SKAL BEDRE FORSVARSEVNEN Forsvarsminister Bakke-Jensen sier at byggingen av tre nye helikopterbærende kystvaktfartøy med isforsterkede egenskaper er viktige bidrag til nordområdepolitikken og tilstedeværelse i nord. De nye fartøyene skal erstatte dagens kystvaktfartøy som nærmer seg 40 år gamle.



– Regjeringen har gjort viktige grep for å forbedre forsvarsevnen. Ett av dem er å forsere leveransen av kystfartøyene. Regjeringen har dessuten sørget for at fartøyene skal bygges ved et norsk verft for å sikre nasjonal beredskap og sikker forsyning innen det maritime området. Dette sikrer også arbeidsplasser for norsk verftsindustri, sier forsvarsministeren.

Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden og konserndirektør i Vard, Roy Reite, var begge svært fornøyde med signeringen av kjempekontrakten på bygging av nye kystvaktskip ved Vard Langsten. Foto: Frode Rabbevåg