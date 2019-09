Fem millioner til plastinnsamling

BlueFish-sjef Geir Østensen, sammen med fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik under årets BlueFish i Ålesund. Foto: Kurt W. Vadset

Lokale, nasjonale og internasjonale aktører er samlet i Ålesund, for å være med på fiskerimessen BlueFish.



Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik fikk æren av å åpne messen i sin egen hjemby. Da kom han også med en aldri så liten budsjettlekasje: det skal legges fem millioner på bordet til arbeidet med plastinnsamling.



Nesvik vil lage til en plastavtale med fiskebåtrederne og Fiskarlaget, for å få samlet inn plast langs kysten. Regjeringen vil sette av fem millioner kroner til dette formålet.

– Vi vil ha en avtale. Sier Stortinget ja, så fikser vi dette før nyttår, slo Nesvik fast i sin åpningstale.



Årets BlueFish er dobbelt så stor som i 2017, da messen ble arrangert for første gang. 106 utstillere er på plass.

– Vi har et ønske om å samle mest mulig av fiskerinæringen her, fra redere, verft som bygger båter, utstyrsleverandører og andre. Dette skal være en arena der en kan møte aktører fra både inn- og utland, sier Geir Østensen, daglig leder for BlueFish.