Ferjekontrakt til Westcon

Norled bestiller en ny aluminiumsferje fra Westcon.

For aller første gang skal det bygges en ny enskrogs pendelferje i aluminium.

Miljøfyrtårn

– Lav vekt stiller mindre krav til energibruk. I kombinasjon med batteridrift får vi enda et nytt miljøfyrtårn, sier teknisk direktør Sigvald Breivik i ferjerederiet Norled om ferjen som skal bygges av Westcon.

Aluminiumsferjen skal ta opp arven etter den historiske nyvinningen Ampere, som er verdens første batteridrevne bilferje. Norled signerte nylig kontrakt med Westcon Yards som har fått oppdraget med å bygge den nye ferjen. Det er selskapet LMG Marin som har designet fartøyet.

Hjellestad-Klokkarvik

– Korte ferjestrekninger er svært godt egnet for å drives helt eller delvis med elektrisk kraft, og velutprøvd teknologi og kompetanse finnes tilgjengelig. Vi ser frem til å utvikle kompetansen videre sammen med våre partnere, sier Sigvald Breivik.

Den nye ferjen skal gå i sambandet mellom Hjellestad og Klokkarvik i Hordaland, og det skal kunne ta med 16 biler. Fartøyet skal konstrueres for å kunne ta imot to vogntog á 52 tonn.

– Dette blir en lettdrevet ferge med det aller nyeste av energieffektivisering- og batteriteknologi om bord, og det er spesielt hyggelig at fartøyet skal operere i vårt nærområde, sier daglig leder Torbjørn Bringedal i LMG Marin.

God stemning

Det er god stemning også hos skipsverftet Westcon:

– Ingenting gjør oss stoltere og gladere enn når vi får fornyet tillit fra flotte og innovative kunder som Norled. Westcon har tidligere levert vedlikehold og modifikasjoner til Nordleds ferjer. Nå ser vi frem til å utvikle samarbeidet videre med leveringen av et komplett, moderne fartøy utrustet med utstyr fra Westcon, sier Endre Matre, teknisk direktør i Westcon Yards.