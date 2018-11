Fire ferjesamband til Fjord 1

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt kontrakter for fire ferjesamband på indre Sunnmøre til Fjord 1. Kontrakten vil gjelde fra 1. januar 2020 og ut 2033, går det frem av en pressemelding fra fylkeskommunen.



De fire sambandene det gjelder er Eidsdal – Linge, Stranda – Liabygda, Hundeidvik – Festøy og Sæbø – Leknes – Standal – Trandal.



NYE KAIANLEGG Møre og Romsdal fylkeskommune skal ruste opp kaianleggene knyttet til Eidsdal – Linge slik at de kan trafikkeres av større ferje. I dag er kaianleggene små og har begrenset levetid. Kaianleggene skal være klar til å ta imot nye og større ferjer fra og med 2024.



MINDRE UTSLIPP Kontrakten innebærer også at utslippene av CO2 og bruk av fossilt drivstoff på sambandene Eidsdal – Linge og Stranda – Liabygda skal reduseres når nye fartøy blir satt inn.

På de to sambandene skal utslippene reduseres med ca. 90 prosent.

Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal sier det har vært god konkurranse om oppdragene.



– Vi er svært glad for å redusere utslippene fra fylkesvegferjene som ligger tett inn mot verdensarvområdet i Geiranger, sier han.