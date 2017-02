Fitjar bygger for Kystverket

Det ble rabalder da Kystverket bestilte sitt forrige skip, Bøkfjord, hos Hvide Sande i Danmark. Kritikken gikk blant annet ut på at det ikke var satt krav til det nyeste innen miljøtekniske løsninger, og at et dansk verft ble valgt falt mange tungt for brystet.Kystverket tok kritikken til følge, og Bøkfjord ble til slutt levert som hybridskip.Nå skal Kystverkets fjerde fartøy i henhold til fartøysfornyingsplanen, bygges hos Fitjar Mek, som vant anbudet i kamp mot både norske og utenlandske verft. Det blir utstyrt med en batteripakke på 2000 kilowatt time (kWh).Ryvingen blir et avansert og fremtidsrettet fartøy, som oppfyller svært høye krav til bruk av lav- og nullutslippsteknologi.Les mer om Kystverkets neste fartøy i Maritimt Magasin 03/2017 i mars.