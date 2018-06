Fjellstrands miljøferje for Fjord1 underveis

Fjellstrand bygger elektrisk ferje for Fjord1. Fartøyet ble sjøsatt i dag. Foto: Fjellstrand

Det er byggeverftet Fjellstrand som melder dette i et presseskriv.Den helelektriske ferjen blir 87,5 meter lang og 20,8 meter bred, og vil ha en kapasitet på 120 biler eller 12 trailere. Salongen vil ha plass til 296 passasjerer. For lavest mulig energiforbruk vil ferjen bli bygd i aluminium. Aluminiumsfartøy er ca. 60 prosent lettere enn tilsvarende skip bygd i stål, og batteripakker og ladestasjoner kan dermed drive ferjen helt elektrisk på lengre distanser, heter det i pressemeldingen.Ferjen er utviklet av Fjellstrand, og er planlagt å gå inn i sambandet Halhjem-Våge i Hordaland. Nullutslipp og lavt energiforbruk er viktige egenskaper som er verdsatt i de nye anbudene, og denne ferjen gjør det muligmed enda lengre ferjestrekninger på batteri. Ruten Halhjem-Våge er tett på 7 nautiske mil ( 12,5 km).Fjellstrand er godt kjente med elektriske fartøy. Verftet utviklet og bygde verdens første batteriferje, Ampere , for Norled allerede i oktober 2014.Den nye ferjen skal leveres i desember 2018.