Fjord1 vant fire samband på Nordmøre

Fjord1 har vunnet konkurransen om fire ferjesamband på Nordmøre. Der skal de benytte fem plug-in elektriske ferjer. Illustrasjonsbilde/arkvibilde: Fjord1

Fjord1 har vunnet konkurransen om fire ferjesamband på Nordmøre, melder rederiet i en pressemelding. Om det ikke kommer innsigelser, blir kontrakt tegnet 20. januar, og kontrakten vil gjelde fra 1. januar 2020. Fjord1 hadde den laveste prisen og også best resultat på miljøpoeng i anbudskonkurransen.



Kontrakten gjelder sambandene Edøya – Sandvika, Arasvika – Hennset, Seivika – Tømmervåg og Kvanne – Rykkjem. Avtalen løper i elleve år.

Rutetilbudet blir kraftig forbedret, blant annet ved at det er krav om to ferjer på Edøy- Sandvika. Det blir også flere helgeavganger i sambandet Seivika – Tømmervåg sammenlignet med dagens nivå.



Nye ferjer

Fjord1 skal bruke fem plug-in elektriske ferjer med høy hybridiseringgrad. Med disse miljøferjene blir utslippet av CO2 redusert fra ca. 9450 tonn årlig til ca. 2312 tonn, en reduksjon på over 75 prosent av utslippet.

For fylkeskommunens del vil de nye ferjene stille krav til oppgradering av ferjekaiene, noe som vil gi en betydelig kostnad.



Kontrakten åpner også for at Fjord1 kan bruke overgangsmateriell på Seivika – Tømmervåg og Edøya – Sandvika mens kaianleggene der rustes opp.

I alt fire rederier ga inn anbud, ved siden av Fjord1 var det Boreal Sjø. Norled og Torghatten Trafikkselskap. Ifølge fylkeskommunen sprikte anbudene fra ca. 1,9 til 2,6 milliarder kroner.