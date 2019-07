Fjord1 vant kontrakt for å drive Halsa–Kanestraum

Fjord1 har vunnet en kontrakt på drifting av tre elektriske ferjer på Halsa–Kanestraum. På bildet ser man batteriferja Giskøy, som er i rute for Fjord1 i sambandet Hareid-Sulesund. Foto: Stig Breidvik

Statens vegvesen region Midt har innstilt Fjord1 ASA som vinner av riksveisferjesambandet Halsa-Kanestraum på Nordmøre.



Karensperioden er ut 9. august, og forventet signering kort tid etter dette. Kontraktsperioden er fra 01.01.2021 til 31.12.2030, med opsjon om 18 måneder forlenging.



Kontrakten gjelder drift av tre helelektriske ferjer på sambandet.



To andre rederier leverte også tilbud: Torghatten Trafikkselskap AS og Norled AS. Fjord1 leverte tilbudet med lavest pris (1 234 149 millioner kroner).