Flere kontrakter til DOF

Skandi Captain

DOF sikrer seg flere kontrakter, nå er det skrevet ettårs-kontrakt for fartøyene Skandi Captain og Skandi Trexel.



De to skal arbeide for Southern North Sea (SNS) Pool For Skandi Captain er det en direkte fortsettelse av en eksisterende kontrakt, mens Skandi Texel starter jobben i 2. kvartal.



Skandi Captain ble levert fra Myklebust Verft i 2004. Det er et flerbruks supplyfartøy med byggnr. 37 fra verftet. Konstruksjonen er gjort av Marin Teknikk, og skroget er bygget ved Severnav Shipyard, Polen.



Skandi Trexel blel evert fra Fitjar Mek. Verksted i 2006 som byggnr. 20. Det er et multipurposefartøy. Skroget er bygger ved Vyborg Shipyard jSC i Russland, og fartøyet har design fra Marin Teknikk.



Skandi Trexel