Flere kontrakter til DOF i Brasil

Skandi Niterói. Foto: DOF

DOF-gruppen er tildelt flere kontrakter til sin flåte i Brasil, oppdragene starter i løpet av de nærmeste månedene.



Gjennom selskapet Norskan Offshore er det skrevet kontrakt med Total for ATHS Skandi Rio. Fartøyet skal stå for ankerhåndtering og supplyaktiviteter til støtte for Totals kavitet i Brasil. Kontrakten trer i kraft i løpet av kort tid, og gjelder for 13 måneder med opsjon på to ganger seks måneder deretter.



DOF Subsea Brasil er tildelt en kontakt fra Sapura Energy do Brasil nordøstlig del av Brasils område for for sluttkunden CELSE (Centrais Elétricas de Sergipe S.A.). Skandi Seven skal brukes i dette oppdraget, og skal bistå ved montering av en installasjon for flytende lagring av naturgassforsyning til Celses kraftstasjon. Kontrakten er 20 dager fast, med opsjon for fire ganger fem dagers forlengelse.



PLSV Skandi Niterói har avtale med TechnipFMC knyttet til Equinors prosjekt Peregrino Fase II SURF, og kontrakten trer i kraft i løpet av de kommende månedene. Skandi Niterõi fører brasiliansk flagg, og er et fleksibelt fartøy bygget i Brasil og eiet av et joint venture med femti prosent DOF og femti prosent TechnipFMC.



Konsernsjef Mons Aas i DOF sier han er svært fornøyd med disse kontrakt-tildelingene, og mener de bekreftet DOFs solide posisjon i Sør-Amerika.





Skandi Rio. Foto: DOF