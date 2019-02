Flere nye kontrakter til Solstad

Normand Service (tidligere Sea Spider) er ett av Solstad-fartøyene som er sikret nye kontrakter. Foto: Solstad Offshore

Solstad Offshore har skrivet flere nye kontrakter, blant annet for tre av sine store PSV-er, forteller selskapet i en børsmelding.



Normand Service (som tidligere het Sea Spider) eller et søsterfartøy går inn i en kontrakt med GeoSea for en periode på 180 dager, med opsjon for ytterligere syv måneder. Fartøyet skal være støttefartøy.for vindfarmer for Moray Firth Eastern Development. Commencement. Fartøyet ble bygget i 2014 ved Zhejijang Shipbuilding. Kontrakten trer i kraft i annet kvartal i år.



Videre er Sea Spear og Sea Supra, bygget i 2014, knyttet til en ikke oppgitt kunde, begge for tre måneder med opsjon for forlengelse. Også denne kontrakten trer i kraft i annet kvartal 2019.02.08



I BRASIL I tillegg til dette har Solstad gått inn i en ny kontrakt for Far Sagaris med Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A (QGEP) i Brasil. Denne nye kontrakten er for 95 dager, med opsjon for 180 dager etterpå, og er en direkte forlengelse av det nåværende oppdraget for Far Sagaris. Dette fartøyet er en AHTS, bygger i 2009.



Solstad har tidligere varslet av Normand Pioner, en annen AHTS, har erstattet Far Sagaris i den tidligere avtalen med QGEP, med en varighet frem til starten av 2021. Far Sagatis skal fortsatt støtte produksjonsaktivitet på Atlanta-feltet i Santos Basin.



BEDRE MARKED De sist tildelte kontraktene bidrar positivt til Solstad-flåtens kontraktreserve, siden de har priset som reflekterer en gradvis forbedring av markedet.