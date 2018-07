Flere nye offshorekontrakter

Far Sarcen fra Solstad Farstad er et av fartøyene som har fått forlenget kontrakten.

Både Solstad Farstad og Havila har i løpet av denne uken meldt om nye kontrakter og forlengelse av eksisterende kontakter.

For Solstad Farstad gjelder dette seks fartøy. BP Egypt har erklært et-års opsjon for PSV Sea Swift, noe som sikret engasjement for fartøyet frem til august 2019.

For de to PSV-ene Far Scotsman og Far Serenade er dagens kontrakter med Equinor Brasil forlenget med tre måneder, frem til desember i år.

Ut over dette har rederiet også forlenget eksisterende charteravtaler med Bass Strait, Australia, for de to AHTS-ene Far Senator og Far Saracen, sammen med PSV-en Sea Swan. De tre fartøyene skal fortsette arbeidet ved semisubsea-riggen Ocean Monarch. Dette sikret fartøyene arbeid frem til først kvartal 2019.

Havila Shipping har inngått ny kontrakt med Total DK for PSV-fartøyet Havila

Clipper. Kontrakten er for 6 måneder i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt og

vil sikre fartøyet arbeid for Total DK fram til januar 2019.