Flere priser til Vision of the Fjords?

Roald Evensen

roald@maritimt.com

Både selve båten Vision of the Fjords fra Brødrene Aa og verftets daglige leder Tor Øyvin Aa er med i finaleheatet i den høythengende konkurransen om årets «Electric & Hybrid Awards 2017». Tor Øyvind Aa er en av fire gjenværende kandidater i kategorien «Chief Engineer of the Year» som omfatter både konstruktører, designere og maritime arkitekter i tillegg til maskinsjefer.Om Tor Øyvind Aa skriver bladet at han er nominert i denne klassen for sin ledelse under utviklingen av Vision of the Fjords. Båten har vært i drift på Nærøyfjorden siden juli 2016. Selv om Brødrene Aa ikke hadde tidligere erfaring med et slikt nybygg, var det Tor Øyvin Aa som ledet verftet gjennom byggeprosessen slik at skipet under seilas i Nærøyfjorden som er på UNESCOS Verdensarvliste, kan seile på batterikraft så lenge den seiler i verneområdet og på diesel utenfor vernesonen. Den miljøvennlige løsninga som ble lansert fra Brødrene Aa imponerte skipets eiere slik at denne løsninga ble valgt i hard konkurranse med flere andre veft. Tor Øyvin Aa sørget også for at skipet ble levert i rett tid til tross for svært korte leveringsfrister. Det gikk bare 14 måneder fra veftet ble valgt til båten var klar til å settes inn på fart i Nærøyfjorden.Vision of the Fjords er en passasjerkatamaran, spesialbygd for sightseeing i norske fjorder. Skipet går i turistrute mellom Flåm og Gudvangen og eies av rederiet The Fjords.Båten er bygget av Brødrene Aa i Hyen for The Fjords. Skipet vakte oppsikt da det ble satt inn i trafikk, blant annet på grunn av det spesielle designet og uttrykket, og for teknologien som er brukt. Skipet ble kåret til «Årets skip» i 2016.«Electric & Hybrid Awards» er en årlig kåring i regi av det engelske fagtidsskriftet «Electric & Hybrid» med redaktør John Thornton i spissen. Prisutdelinga i de fem forskjellige kategoriene er ment hovedsakelig som en inspirasjon til å tenke nytt og utradisjonelt innen moderne skipskonstruksjoner og miljøvennlig skipsdrift.– Vår mål er å være en pådriver til miljøvennlige løsninger for skipsfarten. Vi får årlig inn en rekke kandidater til de forskjellige prisene innen våre fem kategorier årets leverandør, årets maskinsjef/designer, årets nytenking, årets produsent av innovative fremdriftssystemer og elektrisk-hybrid fremdriftssystem. Nå har vi plukket ut de aller beste kandidatene til årets fem prisene. I finaleheatet har vi med kandidater fra nær sagt alle verdenshjørner som England, USA, Canada, Taiwan, Tyskland, Norge, Nederland og Finland, og konsern som Boing, US Navy, ABB og andre verdensomspennende store selskaper, forteller John Thornton i en e-post til Maritimt Magasin.To norske bedrifter er med i kategorien «Electric & Hybrid, årets fremdriftssystem». I tillegg til Brødrene Aa med sin Vision of the Fjords finner vi også SalMars elektriske båt Elfrida . Båten er verdens første batteridrevne båt av sin type og er konstruert ved Ørnli Slipp.Båten ble satt i drift i mars 2017 ved SalMars lakseoppdrett på Kattholmen på Frøya. Båten er utstyrt med Siemens BlueDrive PlusC fremdriftssystem. Dette systemet, som er utviklet i Trondheim, gjør Elfrida i stand til å seile ruta på 12 kilometer mellom Kattholmen og oppdrettsmærene på rundt 50 minutter med en fart på om lag 10 knop. Båten opprettholder full batterikapasitet under en vanlig 8-timers arbeidsdag. Elfrida bruker 70-80 prosent mindre drivstofforbruk enn tilsvarende båter i samme fart og bruksområde. Båten er utstyrt med et generatorsett på 225 hestekrefter for å lade batterer under lengere turer. Efrida er et samarbeidsprosjekt mellom Salmar, Ørnli Slipp og Siemens, og blir kalt verdens første elektriske arbeidskatamaran til oppdrettsnæringen. Fartøyet er bygget i aluminium som glattdekket katamaran med symmetriske skrog, og har svakt utfallende baug, tverrhekk og skansekledning rundt hele fartøyet, og skal benyttes som røkterbåt innen oppdrettsnæringa på Frøya i Sør Trøndelag.