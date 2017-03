Flere samarbeidsavtaler for Rolls-Royce

Fremtidens skip er smarte, slår Rolls-Royce fast. Illustrasjon: Rolls-Royce

Rolls-Royce har i dag annonsert tre nye samarbeidsavtaler som alle er strategiske viktige for utvikling av ny maritim teknologi, melder selskapet i en pressemelding.



Sammen med Technology Centre for Offshore and Marine i Singapore (TCOMS) skal Rolls-Royce jobbe med forskning og utvikling innen sensorteknologi, digitale tvillinger og integrert modellering, som er vesentlig når nye databaserte maritime tjenester blir utviklet.



Tampere University of Technology i Finland og Rolls-Royce har også annonsert en strategisk partnerskapsavtale i dag. De to skal sammen utvikle og teste teknologi og støttesystemer som kreves for autonom navigasjon av skip.



I tillegg har Rolls-Royce annonsert en samarbeidsavtale med selskapet MacGregor, en del av Cargotec. Hensikten er å jobbe sammen om FoU som ser på hvordan nye digitale løsninger og autonomi for skip kan bedre driften av fraktefartøy, både med tanke på navigasjon og håndtering av last.



I forrige uke annonserte Rolls-Royce en lignende samarbeidsavtale med Stena Line.



Rolls-Royce har tidligere i år sagt at de ønsker at utviklingen fra industrisamfunn til «Marine 4.0» skal skje i samarbeid mellom leverandører, kunder, myndigheter og akademiske krefter.



– Utviklingen i den maritime industrien går fort. I Rolls-Royce regner vi med at vi har behov for å investere omtrent to milliarder norske kroner globalt i nye teknologi i arbeidsmetoder de neste årene. Disse pengene vil komme delvis fra oss, men også fra våre partnere og ikke minst via FoU-støtte fra nasjonale myndigheter, sa Asbjørn Skaro, direktør for Digital and Systems i Rolls-Royce i en pressemelding datert 8. mars 2017.