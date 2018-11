Flytting til NIS for Color Line stanset

Color Line får likevel ikke flagge ut Color Magic og Color Fantasy til NIS-registret. Det er et av resultatene etter budsjettforhandlingene mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.



KrF fikk gjennomslag for å stanse endringer i forskriftene som ville ha åpnet for en slik flytting fra NOR til NIS.



Partiet fikk til slutt med seg regjeringspartiene på å ikke gjennomføre en varslet endring i den såkalte fartsområdeforskriften for utenriksferger.



BEHOLDER ARBEIDSPLASSER Endringen ville åpnet for at Color Line kunne flagget ut de to Kiel-fergene ved å flytte dem fra Norsk ordinært skipsregister til Norsk internasjonalt skipsregister. En utflagging ville bety at rederiet kunne bytte ut rundt 700 norske ansatte med billigere utenlandsk arbeidskraft. Dette blir det altså ikke noe av, skriver Fri Fagbevelgelse på sine nettsider.



Det ble ofså gjennomslag for å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk med 35 millioner kroner mer enn regjeringen forslo. Det tilsvarer den ekstra kostnaden ved å dekke de rundt 700 norske ansatte på Kiel-fergene til neste år, skriver en glad og lettet Reiten.



BLIR SOM I DAG Color Line skriver i en pressemelding av for rederiet nnebærer budsjettavtalen at samtlige passasjerskip i 2019 forblir i NOR som i dag.



Color Line mener også at den norske tilskuddsordningen for sjøfolk har siden den ble vedtatt i Stortinget i 2002 vist seg uforutsigbar med årlige diskusjoner og endringer i forbindelse med statsbudsjettet.

– Med dagens budsjettavtale forventer Color Line at tilskuddsordningen som er vedtatt for 2019 blir stabil over tid, sier konsernsjef Trond Kleivdal.



ENESTE NORSKE Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstransporten mellom Norge og utlandet med norsk eierskap, norsk hovedkontor og skip under norsk flagg.



Color Line har under bygging verdens største plug-in hybrid skip ved Ulstein verft med oppstart sommeren 2019. Skipet vil bli bygget til norsk flagg og bli registrert i Norsk Ordinært Skipsregister. For å bidra til ambisjonen om mer frakt sjøveien har selskapet kjøpt et ro-ro fraktskip som settes i trafikk mellom Oslo og Kiel fra begynnelsen av januar. Skipet vil bli registrert til Norsk Internasjonalt Skipsregister.



- Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår muliggjør også fremtidige investeringer fra et norsk ståsted i nye skip og innovative, miljøvennlige løsninger, sier konsernsjef Trond Kleivdal i pressemeldingen.