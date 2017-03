Folden Akva kontraherer ny arbeidsbåt

Trykk på bildet, for å se hele båten. Tegning: Moen Marin



Veksten fortsetter i Folden Akva. Nå har selskapet kontrahert en ny NabCat 1499 fra Moen Marin for å møte etterspørselen i markedet.



Fra basen i Steigen i Nordland leverer selskapet spesialiserte servicetjenester til oppdrettere i hele Nord-Norge. Gjennom et samarbeid med Vestfjord Brønnbåtservice og Nova Sea leverer Folden Akva også mekanisk avlusning (Termolicer) av laks.



Med Nybygget fra Moen Marin, en 15 meter lang multifunksjonell katamaran i NabCat-serien, styrker selskapet kapasiteten. Folden Akva har tidligere tatt leveranse av en NabCat 1350 fra Moen Marin.



– Folden Akva er offensive og har på kort tid oppnådd en svært solid standing i markedet. Vi er selvsagt svært tilfredse med at selskapet viderefører det gode samarbeidet med Moen Marin, uttaler Moen Marins administrerende direktør Terje Andreassen i en pressemelding.



I valg av leverandør og båt har Folden Akva lagt vekt på fleksibilitet og effektivitet i utførelse av arbeidsoppdrag.



– Den nye båten må kunne takle varierte oppdrag, blant annet vask av nøter, ringer og fortøyninger, ulike slepeoppdrag, fortøyningsarbeider, skifte av not og luseskjørt samt sorteringsoppdrag, sier daglig leder Kenneth Larsen i Folden Akva.



Nybygget leveres med en samlet motoreffekt på 1000 hestekrefter, fordelt på to Nogva Scania-motorer. To sidepropeller fra Petters Marine sikrer gode og presise manøvreringsegenskaper i røffe farvann. Navigasjonspakken inkluderer Simrad AP70 autopilot, Olex med 3D kartprogram, samt Furuno DRS6A radar og Furuno MaxSea kartplotter.



På dekk står en radiostyrt Palfinger kran med et maksimalt løftemoment på solide 65 tonnmeter og 6,5 tonns vinsj, Mjosundet slepevinsj på 40tonn, samt fire capstaner på henholdsvis 8,3 og 2x1 tonn.