Foreløpig nei til Eimskip

Det norske Konkurransetilsynet har kommet med innsigelser på det islandske rederiet Eimskip sitt oppkjøp av norske Nor Lines. Det er Eimskip som varsler dette i en børsmelding.



Konkurransetilsynet har varslet Eimskip om at deres foreløpige konklusjon er at de har innsigelser mot kjøp av det norske shipping- og logistikkselskapet Nor Lines AS. Eimskip har nå 15 virkedager på seg til å presentere sitt syn på innsigelsene. En endelig avgjørelse vil bli tatt av norske myndigheter etter ytterligere 15 virkedager. Eimskip vil nå vurdere neste skritt sammen med sine juridiske rådgivere.