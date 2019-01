Forlenget kontrakt for Far Statesman

Far Statesman

Solstad Offshore har fått forlenget kontrakten for Far Statesman. Kontrakten gjelder arbeid i omkring fem måneder for ENI, og fartøyet skal bistå ved dypvannsboring utenfor Indonesia.



Kontrakten starter i januar i år, og er en direkte forlengelse av fartøyets nåværende engasjement. Far Statesman har jobbet for ENI Indonesia siden juli i 2018.



FARTØYET Far Statesman ble overlevert til Farstad Shipping ASA fra Vard Langsten i juni 2013.



Forsyningsfartøyet var verftets byggenummer 787, med design UT 731 CD. Det varsjette skip i en serie på åtte søsterskip. De siste to i serien var «Far Sigma» og «Far Sirius» som ble levert året etter.