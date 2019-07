Forskere vil temme sjøpølser

Fakta:

Prosjektets tittel: «Emerging species for sea cucumber aquaculture»

Overordnet mål: Bidra til en levedyktig akvakulturindustri basert på lokale sjøpølsearter i Sør-Afrika og Norge, noe som kan bidra til å redusere fiskepress, sikre bærekraftig produksjon og skaffe høyverdig sjømat til det globale markedet.

Prosjektet er ett av ti forskningsprosjekter som har fått støtte gjennom det bilaterale programmet SANOCEAN 2018-2023 (South Africa-Norway Co-operation on Ocean research, including blue economy, climate change, the environment and sustainable energy) som skal styrke forskningssamarbeid mellom Sør-Afrika og Norge på områdene hav og havrom.

Prosjektleder: Møreforsking Ålesund AS

Sørafrikanske partnere: DAFF Research Aquarium i Cape Town og University of KwaZulu-Natal i Durban.

Prosjektet er finansiert av det sørafrikanske Department of Science and Technology (DST) og det norske Utenriksdepartementet gjennom den norske ambassaden i Pretoria. SANOCEAN-programmet administreres av et felles sekretariat fra forskningsrådene i begge land (National Research Foundation og Norges Forskningsråd).

Prosjektet varer i fire år. Felles forskningsaktiviteter vil foregå vekselsvis i Sør-Afrika og i Norge.

Både Sør-Afrika og Norge har lange tradisjoner som sjømatnasjoner, og har i de siste tiårene utviklet betydelig kompetanse innen oppdrett, forteller Møreforskning i en pressemelding..SANOCEAN-prosjektet som nå er i gang, skal studere nøkkelfaktorer som er kritiske for å utvikle en kommersiell akvakulturindustri basert på yngelproduksjon av lokale sjøpølser. Konseptet er utformet rundt trinnene i en dyrkingsprotokoll for sjøpølse, og vil gi kunnskap om reproduksjon, vekst og utvikling fram til kommersiell størrelse for de utvalgte artene. I Norge skal forskningsarbeidet gjøres på rød sjøpølse (Parastichopus tremulus). I Sør-Afrika inngår det studier av både kaldt- og varmtvannsarter.Sjøpølser er gode kandidater for oppdrett siden de har høy markedspris og egner seg til samdyrking eller integrert havbruk med fisk, skalldyr og tare. Norske og sørafrikanske kolleger skal undersøke om de utvalgte lokale norske og sørafrikanske artene egner seg for dyrking i slike systemer, og også vurdere potensialet for akvakulturproduksjon. Forskerne vil se spesielt på om marin forurensning og mikroplast får effekter på adferden og kvaliteten til sjøpølser. Dette vil ha betydning for hvordan vi kan forvalte de ville bestandene og sørge for en bærekraftig næring.