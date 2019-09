Først ute med høyhastighets mobilbredbånd i Arktis

Cruiseskip på tur i arktiske strøk. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Verdens første og eneste globale mobilbredbåndstjeneste får ny arktisk kapasitet.



Inmarsat introduserer to nye satellittnyttelaster for den arktiske regionen i et partnerskap med Space Norway og datterselskapet Space Norway HEOSAT.



Inmarsat kaller seg verdenslederen i global og mobil satellittkommunikasjon. Deres Global Xpress (GX)-nettverk startet med globale tjenester i 2015, og er verdens første og eneste effektive, globale og mobile bredbåndsnettverk, heter det i en pressemelding fra selskapet.



GX-nettverket skal nå utvides for å levere mobilbredbånd med høy hastighet for mobilitetssegmenter i den arktiske regionen.

Flere skip på nett De nye GX-nyttelastene støtter det raskt voksende behovet til både kommersielle og statlige brukere for effektive, pålitelige og mobile bredbåndstjenester med høy hastighet i Arktis og resten av verden. De tar seg spesifikt av det økende behovet i sjøfarts-, cruise- og fiskerisektoren for den mobile bredbåndstjenesten Fleet Xpress med høy hastighet. Bredbåndstilkobling med høy hastighet sørger for store forbedringer av både drift og effektivitet og støtter introduksjonen av nye bedriftsmodeller, slår Inmarsat fast i en pressemeldingen.



Inmarsats nye arktiske kapasitet vil øke fleksibiliteten og effektiviteten til nettverket gjennom kapasitet for flere kanaler, og kan skaleres opp eller ned avhengig av behovet i regionen.

Bedre nettverksytelse I dag representerer polarsirkelen en raskt voksende region for tilkobling til mobilbredbånd av høy kvalitet med økte krav fra kunder innen myndigheter, sjøfart og luftfart. De nye GX Arctic-nyttelastene er bygget på Inmarsats nåværende kapasitet opptil og over 75°nord og vil forbedre nettverksytelsen i veldig store høyder ved å fly direkte over, noe som gir GX-antennene mye høyere høydevinkler for å optimere gjennomløp.



Høyhastighetstilkobling er avgjørende for å få mest ut av arktisk havforskning og produksjonsmuligheter etter hvert som oljeprisene stiger, mens smeltende havis tiltrekker seg handelsskip på grunn av de kortere transporttidene via de fjerne nordlige rutene.

Full produksjon fra nordøstlige russiske gassanlegg bidrar sterkt til en rekord på 18 millioner tonn med last som ble transportert over den nordlige sjøruten i 2018, ifølge tallene til de russiske transportmyndighetene.

Klimaendring fører også til at store fiskebestander migrerer nordover, og overfiske i vanlige farvann driver fiskefartøy til å bruke mer tid i polarsirkelen. Trenden krever pålitelig arktisk tilkobling av hensyn til drift, men også for å støtte fartøyet som sikrer at fiskekvotene overholdes.



I tillegg bruker et økende antall handels- og cruiseskip Nordvestpassasjen.

Det verdifulle markedet for ekspedisjonsskip i ferd med å bli et av cruisebransjens mest lukrative områder, og 41 mindre forskningsfartøy skal leveres mellom 2019 og 2023.

Nye satelitter Det er bare en måned siden Inmarsat besluttet å investere i tre nye GX-satellitter (GX7, 8 og 9). De skal bygges av Airbus Defence & Space og vil bidra til å transformere den globale kapasiteten og hurtigheten til Fleet Xpress til fordel for nåværende og fremtidige Inmarsat-kunder, -partnere og -investorer.



Den arktiske regionen skal betjenes av Space Norways ABSM (Arctic Satellite Broadband Mission – oppdrag for arktisk satellittbredbånd)-team. Inmarsat er den eneste kommersielle partneren som skal inkluderes som en del av Space Norways ABSM-satellitter, som skal bygges av Northrop Grumman Innovation Systems.



De nye GX Arctic-nyttelastene (GX10A og 10B) skal plasseres i HEO (Highly Elliptive Orbits – høy-elliptiske baner) for å sikre kontinuerlig dekning over 65° nord. De vil kunne rette kapasitet i sanntid til områdene med det største behovet. De representerer verdens første og eneste nyttelast for mobilbredbånd for den arktiske regionen og vil integreres effektivt i det nåværende og det planlagte Fleet Xpress-tjenestenettverket. Disse ekstra nyttelastene skal skytes opp i 2022 og vil være helkompatible med gjeldende og fremtidige Fleet Xpress-terminaler, noe som sikrer at nåværende kunder i sjøfart, offshore og fiskeri kan dra fordel av nettverksutvidelsen.