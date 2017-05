Først ute med Ulstein X-Bow ekspedisjonsskip

Skipet som Aurora får er designet for operasjoner i polarområdene og over hele verden, og vil gi selskapet mulighet til å fortsette å levere ekspedisjonscruise med mindre skip.Nybygget skal være ferdig fra verftet i Kina for å kunne gå inn i sommersesongen i Antarktis i 2019/20. Det nye toppmoderne fartøyet vil gjøre det enklere å utforske fjerntliggende destinasjoner og gjøre ekspedisjoner til områder som er ukjente for de fleste, sier rederiet.– Med utviklingen av dette spesialbygde ekspedisjonsskipet holder vi oss til vår lille skipsfilosofi, der fokus er på opplevelsen og engasjementet rundt miljøet samtidig som det gir den mest behagelige reisemåten i disse utfordrende miljøene. I polarområdene vil vi ha muligheten til å redusere antall passasjerer, slik at vi kan fortsette å besøke eksisterende landingssteder og i tillegg utforske nye områder hvor strenge reguleringer krever at ikke mer enn 100 personer går i land til enhver tid, forteller administrerende direktør Robert Halfpenny i Aurora Expeditions.De nye ekspedisjonsskipene med X-Bow er utviklet av Ulstein Design i samarbeid med det amerikanske selskapet SunStone Ships, som eier og leier ut mindre cruise- og ekspedisjonsskip til operatører.I følge Sunnmørsposten er intensjonsavtalen for de første fire skipene bekreftet av SunStone, uten at Ulstein offentlig har bekreftet dette. Nå forteller Aurora Expeditions at de skal ha det første av disse skipene.Aurora er et reiseselskap som arrangerer turer til eksotiske destinasjoner med fem mindre ekspedisjonsskip. De har hovedkontor i Sydney i Australia. Det er foreløpig ikke offentliggjort om det er Aurora som skal eie skipet selv, eller om det skal eies av SunStone og leies ut til Aurora.Ekspedisjonsskipet av Ulstein-design vil bli bygget til de nyeste polarkodespesifikasjonene og ha en utforming som skåner miljøet på en best mulig måte, og som gir høy sikkerhet for passasjerene. Skipet blir på rundt 7400 dødvekttonn og skal utstyres med Zodiac-båter for utflukter, aktivitetslastplattformer, dedikerte observasjonsdekk og mange uteserveringsområder slik at gjestene om bord kan komme nærmest mulig naturen.Hver lugar om bord vil ha eget bad, og noen får også balkong og vindu fra gulv til tak for størst mulig opplevelser. En 180-graders observasjonssalong, spa, badstue og treningsstudio er andre goder som passasjerene kan nyte under oppholdet om bord.Det nye ekspedisjonsskipet som Aurora hevder blir i verdensklasse får isklasse 1A, blir 104,4 meter langt, en bredde på 18,2 meter og en toppfart på 15 knop.Ulstein kom med en helt ny løsning da de lanserte X-BOW i 2005. Så langt har det patenterte baugkonseptet blitt brukt på over 100 fartøyer, de aller fleste offshorefartøy. Aurora Expeditions blir den første ekspedisjonscruiseoperatøren som utnytter denne.Den største fordelen med Ulstein X-Bow er evnen til å pløye gjennom bølger med mye større stabilitet enn en tradisjonell baug. Mens et tradisjonelt stiger på bølgene og deretter faller voldsomt mot vannoverflaten, har et X-Bow-fartøy en jevnere framdrift samtidig som hastigheten opprettholdes og det blir mer behagelig for de om bord. Fordi et slikt fartøy bruker mindre drivstoff for å komme gjennom bølgene, forbedrer det også drivstoffeffektiviteten og reduserer skadelige utslipp til luft.