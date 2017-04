Første brønnbåt fra Kleven

I mars ble Ronja Ocean overlevert fra Myklebust Verft AS til Sølvtrans AS, Ålesund. Fartøyet er verftets byggenummer 375, og design er av type NVC 387 LFC fra Rolls-Royce Marine AS.

Dette er Kleven Group sin første brønnbåt, men den andre er ikke langt unna. Ronja Diamond, med byggenummer 380 fra Myklebust Verft, skal leveres til høsten. Også den til brønnbåtrederiet Sølvtrans. Les hele omtalen her.

Les også om følgende nybygg: