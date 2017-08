Første dag for Blue Fish messen i Ålesund

Blue Fish messen åpnet i Ålesund i dag.



En skikkelig fiskerimesse har manglet i Ålesund. Med Blue Fish 2017 kan den mangelen opphøre. 88 utstillere har funnet veien, flere enn arrangørene turte håpe på.



-Vi håpte selvsagt at det skulle bli bra, og har hatt troen hele veien. Men til nå har det overgått våre forventninger. Hittil er vi kjempefornøyde, og veldig glade for at så mange har tatt turen. Det er svært høy kvalitet på utstillerne her, sier Geir Østensen fra arrangementskomiteen.



Flere Maritimt Magasin snakket med første dag, hadde gode ord å si om nykommeren i messe-sammenheng.



-Vi har troen på at dette kan bli et fast innslag for fiskerinæringen, og et fint supplement til Aqua Nor. Blue Fish har kommet som et friskt pust for både fiskeri- og oppdrettsnæringen, sa Ole Solbakken fra Moen Marin.



Monica Mæland var på åpningen i Sparebanken Møre Arena i Ålesund.

-Vi lever i havets århundre, hører jeg mange sier, og Norge er best på hav. 90 prosent av havet er ennå uutforsket. I Norge har vi en sterk maritim næring, og et enda større potensial. Vi har også en verden i vekst, som trenger mat og næring. Derfor kan vi si at denne regionen og Norge har et fantastisk potensial. Politikerne skal legge til rette for gode rammebetingelser, og dere i næringslivet skal gjøre jobben, sa ministeren i åpningstalen. Hun kom inn på skatter og avgifter som må tilpasses for å skape like konkurransevilkår, og næringsrette forskning- og utvikling.



Blue Fish 2017 varer til torsdag 31.august. Målet er at det skal arrangeres annet hvert år.