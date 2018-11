Første el-ferjekontrakt til Bostek

Bostek leverer batterifremdrift til den nye batteriferja fra Måløy Verft. Ill: Måløy Verft/Easy Form/ Vidar Hop Skyssbåtar

Bertel O. Steen Teknikk AS (Bostek) i Bergen skal for første gang levere fremdriftssystemet til en ny elektrisk bilferje.



Den helelektriske bilferjen er designet og utviklet av Easy Form sammen med Vidar Hop Skyssbåtar AS og Måløy Verft i Sogn og Fjordane, kommer det fram av en pressemelding.



Dette er den første ferjekontrakten for Bosteks løsninger for elektrisk fremdrift. Kontrakten omfatter batteripakker, ladesystem, koblingstavler og energistyringssystem. Styringssystemet er utviklet av Bostek.

El-markedet vil vokse – Dette er noe vi virkelig har ønsket oss. Vi har satset mye på innovasjon og utvikling av elektriske fremdriftsløsninger de siste årene, blant annet gjennom oppkjøpet av Inpower i Molde. Løsningene er spesielt egnet for mindre og vektsensitive fartøy. Markedet for helelektriske fremdrift vil vokse betydelig i årene som kommer, sier Eirik Nesse, direktør for forretningsutvikling i Bostek.

Bilferje i kompositt Ferjeprosjektet er et resultat av det innovative teknologimiljøet som har vokst fram i maritim industri i Måløy.

– Vi kan nå slå i bordet med den første fullelektriske bilferjen bygget i komposittmateriale. Det meste ved dette ferjeprosjektet er nyskapende, både når det gjelder design, materialvalg og det elektriske fremdriftssystemet, sier Gunnar Carlson, eier av Måløy Verft.



Bostek ble valgt som leverandør på grunn av sitt solide utviklingsmiljø, og bedriftens lange fartstid som leverandør til maritim industri, slås det fast i pressemeldingen.

– Bostek ligger langt framme når det gjelder utvikling av løsninger for elektrifisering av ulike typer fartøy. Det er viktig for vårt prosjekt å ha en solid maritim teknologibedrift som Bostek på laget, sier Hans Kristian Hop i Vidar Hop Skyssbåter AS. Han legger til:

– Bostek har også vært til god hjelp i valget av riktige løsninger til fergeprosjektet. De har også bidratt med sin lange erfaring for å få myndighetsgodkjenning av fremdriftssystemet.



Den nye ferjen skal trafikkere Barmen-Barmsund i Selje i Nordfjord.

