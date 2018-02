Første fiskebåt med gass- og batteridrift

Nye Libas skal kunne gå på både batteri og LNG. Skisse: Salt Ship Design

Liafjord AS, med Liegruppen Fiskeri som største aksjonær, investerer i en ny snurper. Fartøyet bygges hos Cemre Shipyard i Tyrkia, mens design er fra Salt Ship Design i Stord.



Salt Ship Design AS fikk allerede for halvannet år siden oppdraget med å utvikle en fiskebåt ulikt alt som er bygget før. Etter en lang utviklingsfase og modningstid er begge parter stolte over å presentere de første skissene av nye Libas.



Libas blir verdens første fiskebåt med gass-og batteridrift, og det skal installeres en 350 cuM LNG-tank ombord, opplyser Salt Ship Design til Maritimt Magasin.



Nybygget blir 86 meter langt og 17,80 meter bredt



Skipet blir utrustet som snurper, og med både singel- og dobbeltrål.



Det gjenstår en del endelige avklaring av utstyr, så mer detaljer vil komme ved en senere anledning.