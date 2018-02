Første tariffavtale for service- og flerbruksfartøy

Illustrasjonsbilde: Norsk Fisketransport

Kystrederiene og sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund er kommet til enighet om en tariffavtale for service- og flerbruksfartøy.



Avtalen er historisk og banebrytende i sitt slag ved at den er den første innen denne sektoren i havbruksnæringen.



Det melder Kystrederiene i et presseskriv.



Kystrederiene og sjømannsorganisasjonene vil ved hjelp av denne tariffavtalen bidra til å sikre et stadig mer profesjonelt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i denne sektoren, heter det i pressemeldingen.



Rivende utvikling i næringen

– Vi er svært glade for at vi i samarbeid med sjømannsorganisasjonene har kommet til enighet om denne viktige tariffavtalen, uttaler administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.



Havbruksnæringen har gått gjennom en rivende utvikling de siste årene der fartøyene har overtatt flere og mer kompliserte oppgaver, og med høyteknologiske løsninger som støtter opp om effektiv og miljøvennlig drift.



– Servicefartøy for havbruk og brønnbåter er kanskje blant de beste og mest konkrete eksemplene på hva som menes med regjeringens havstrategi og den nasjonale satsingen på havrommet. Mange av fartøyene har allerede tatt i bruk teknologi og løsninger fra offshorenæringen. Med global befolkningsvekst, sterkt press på landarealer og et stadig økende globalt ernæringsbehov, er det god grunn til å forvente at denne utviklingen vil fortsette, sier Borge.



Forsterker samarbeidet

Sjømannsorganisasjonene er også svært fornøyde med å ha en tariffavtale på plass.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Kystrederiene i mange år. Avtalen er med på å forsterke dette samarbeidet, og meget godt tilpasset våre medlemmer som er ansatt i havbruksnæringen, uttaler Geir Hagerupsen og Bjørn Erik Kristoffersen i Norsk Sjømannsforbund.



Fra venstre: Bjørn Erik Kristoffersen (Norsk Sjømannsforbund), Tor Arne Borge (Kystrederiene) og Geir Hagerupsen (Norsk Sjømannsforbund). Pressefoto