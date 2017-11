Fortsatt ikke tid for noe hvileskjær

Næringsministeren åpnet årets Verftskonferanse. Foto: John Inge Vikan

– Noen har sammenlignet finanskrisen for noen år siden med det den maritime næringen har opplevd etter at offshoremarkedet sviktet. Men det vil være som å sammenligne en fartsdump med et jordskjelv, sa næringsminister Monica Mæland da hun åpnet årets Verftskonferanse i Ålesund.



Og hun pekte på at selv om noen sier at den verste krisen er over, er det ennå ikke tid for å ta noen hvileskjær, det er fortsatt mange som sliter. Selv om det også er gode eksempler på det motsatte, og at den verste krisen tross alt er over.



Stor omstilling

Mæland la også vekt på den store omstillingen ikke minst skipsverftene har måttet ta: For tre år siden utgjorde offshorefartøy 80 prosent av de totale ordrene. I dag er tallet 17 prosent, men samtidig har mange av verftene klart omstillingen og funnet nye markeder, både inn fiskeri, cruise, ferjer og annet.



– Men det er ikke tvil om at jobben har kostet, og krevd hardt arbeid, sa hun. Og la til at også utstyrsleverandørene har hatt det hardt, og at det kanskje er den gruppen som er i den mest krevende situasjonen fortsatt.



Satser på forskning

Næringsministeren brukte mye tid på å snakke om det kommende statsbudsjettet, og hva det gjør for næringen, ikke minst ved å satse på gode og forutsigbare rammebetingelser.

I den sammenhengen er satsing på forskning og kunnskapsutvikling viktig, og ved at så mye som to prosent av brutto nasjonalprodukt skal brukes til dette viser man betydningen:



– Vi kan ikke være billigst, men vi skal være de som er smartest og kunnskapsdrevet, sa hun, og sa at selv om to prosent kanskje ikke høres så mye ut, er det et betydelig beløp som settes inn.





Problemene ikke over

Også styreleder Odd Tore Finnøy i Maritim bransjeforening i Norsk Industri, som arrangerer Verftskonferansen, slo fast at bransjen fortsatt har betydelige utfordringer.



– Noen har klart seg og har gode tider, men det er fortsatt mange som sliter, sa han.



Finnøy var også opptatt av de miljøutfordringene hele verden står overfor, og viste til at næringen i Norge tar dette på alvor, og er klare til å spille en viktig rolle på dette området. Blant annet viste han til at det nå skjer mye positivt for eksempel innen skipsteknologien, der han nevnte Color Lines nye cruiseferje som bygges for svært miljøvennlig fremdrift.



– Men samtidig er det litt skuffende å se at det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på det miljømessig for eksempel i anbudet for kystruten mellom Bergen og Trondheim.



Finnøy sa at verftsnæringen nå er en fremadstormende aktør for å nå FNs bærekraftmål. Næringslivet er klar over sin rolle i dette arbeidet, sa han.

Og la humoristisk til at han også har tatt dette alvorlig, også personlig:

– Jeg har skiftet fra hurtiggående motorbåt til seilbåt. Og de kan varmt anbefales, sa han.



Stor konferanse

Også årets Verftskonferanse er en viktig begivenhet for bransjen, med opp imot 400 deltakere. Gjennom to dager skal konferansen ha et spennende program.