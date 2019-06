Fra Brunvoll til Salmon Evolution

Salmon Evolution har ansatt Odd Tore Finnøy til å lede selskapet som etter planen skal bli en av verdens største oppdrettsaktører av laks på land. Finnøy har lang erfaring fra å lede internasjonale industrikonsern, blant annet fra Brunvoll.



Finnøy forlot jobben som adm. dir for Brunvoll i mars i år. Han vil omgående tiltre som CEO for selskapet, etter en lang og grundig rekrutteringsprosess.



GODT FORNØYD – Vi er særdeles godt fornøyde med å få på plass en så erfaren næringslivsleder som Finnøy til å fronte selskapet utad, og bygge selskapet innad, sier styreleder Kristofer Reiten.



Reiten legger ikke skjul på at selskapet står overfor mange og viktige milepæler i tiden fremover, og at rekrutteringen av Finnøy er en viktig brikke i realiseringen av oppdrettseventyret.



LØNNSOM MATPRODUKSJON Finnøy ser muligheten til å skape en lønnsom matproduksjon på en ny og bærekraftig måte.



– Dette ser jeg virkelig frem til. Jeg kjenner på en oppriktig lyst til å skape, bygge og utvikle selskapet i samarbeid med et kompetansetungt team hvor bærekraft står i fokus.



I løpet av det siste halvåret har Salmon Evolution bygd opp et solid team med spisskompetanse innen flere felt, og de nye kontorlokalene i Molde huser nå syv ansatte.