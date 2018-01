Fra kysten til jernbanen

Kirsti Lovise Slotsvik går fra stillingen som leder av Kystverket til Jernbanedirektoratet. Foto: John Inge Vikan

Kirsti Lovise Slotsvik skifter totalt terreng når hun går fra jobben som Kystdirektør til å bli direktør for Jernbanedirektoratet. Det er samferdselsdepartementet som i en pressemelding forteller at hun ble utnevnt til denne stillingen i statsråd i dag.



– Jernbanedirektoratet skal videreutvikle norsk jernbane og har viktige oppgaver med å sørge for at sektoren drives effektivt. Når vi nå ansetter Kirsti Lovise Slotsvik som direktør for Jernbanedirektoratet får vi en dyktig leder med bred erfaring fra både Statens vegvesen og Kystverket. Hun har god innsikt i samferdselssektoren og vil utvilsomt kunne lede Jernbanedirektoratet på en god måte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en kommentar.



Kirsti Lovise Slotsvik har vært kystdirektør i Kystverket siden 2007. Hun har bakgrunn som ingeniør og prosjektleder og har vært distriktvegsjef og trafikksjef i Statens vegvesen region Midt.



Slotsvik er 55 år gammel og utdannet cand. agric i landskapsarkitektur ved Norges Landbrukshøgskole. Hun har senere gjennomført ulike lederutviklingsprogram via Statens vegvesen og Forsvarets høgskole.



Stillingen som jernbanedirektør er en åremålsstilling på seks år. Samferdselsdepartementet lyste ut stillingen som direktør i november i fjor som følge av at nåværende direktør Elisabeth Enger sa opp sin stilling.