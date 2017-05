Fred Olsen går inn i elvecruise

Elvecruiseskipet Brabant blir fra 2018 en del av tilbudet til Fred. Olsen Cruises. Foto: Fred. Olsen

Norskeide Fred. Olsen Cruise Lines utvider virksomheten til også å omfatte elvecruise i tillegg til den havgående cruisevirksomheten de driver med fire skip i dag. Selskapet skal bruke elvebåten Brabant som tar 156 passasjerer på europeiske elver fra 2018-sesongen.



I Fred. Olsen sitt nye elvecruiseprogram er det lagt opp til 30 avganger i 2018, med varighet fra fem til 25 netter på elvene Donau, Rhinen, Main og Mosel.



Justin Stanton, salgs- og markedsdirektør for Fred. Olsen Cruise Lines, sier i en pressemelding at selskapet er stolte over å bringe mange tiår med cruisekompetanse og rike skipsfartstradisjoner inn i elvefartsmarkedet. Navnet Brabant som er valgt på rederiets første elvecruisebåt viser tilbake til Fred. Olsens historiske passasjerskip med samme navn fra 1920-tallet.



– Gjestene kan være sikre på at nye Fred. Olsen River Cruise vil ha den vanlige høye standarden, prisbelønt kundeservice og diskret eleganse som har kjennetegnet våre havgående cruiseskip, fortsetter Stanton.



Fred. Olsens nye tilbud ombord i Brabant for 2018 inkluderer reiseruter som Düsseldorf til Amsterdam, Düsseldorf til Nürnberg, Nürnberg til Budapest, Budapest til Hirsova i Romania og Düsseldorf til Basel.



Elvecruiseskipet Brabant er bygget i 2006, er 110 meter langt og har 80 lugarer og suiter fordelt på fire dekk. Om bord vil det være et mannskap på 40 personer. Fartøyet har et klassisk design og er mindre enn en del andre elvecruisere. Dette er samme filosofi som Fred. Olsen har for sine fire havgående cruiseskip med klassisk stil og en intim atmosfære.



Fred. Olsen selskapene har sin opprinnelse i Hvitsten ved Oslofjorden da tre Olsen-brødre - Fredrik Christian, Petter og Andreas - i 1848 kjøpte sine første skip og begynte et internasjonalt rederi.

Nå er det femte generasjonen av familien som driver selskapene med en omfattende virksomhet innen cruise og passasjerfart, skipsbygging og offshoreindustri. Utenom det maritime har Fred. Olsen-gruppen også interesser i luksushotelssektoren, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling og elektronikkvirksomhet.



Selskapene er spredt over hele verden, men hovedkontoret er fortsatt i Oslo. Fred. Olsen Cruise Lines er basert i Ipswich i Suffolk og har særlig mange britiske gjester om bord i sine skip. Også mange nordmenn har valgt dette rederiet når de skal på cruiseferie.