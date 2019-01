Frøy-gruppen kjøper servicebåtselskapet Stava Sjø AS

Oppdrag for havbruksnæringen er kjernevirksomheten i Frøy-gruppen og Stava Sjø. På bildet Trond Stava (t.v.) fra Stava Sjø og Joar Gjerde frå Frøy Vest. Foto: Frøy Vest.

Frøy-gruppen har gjennom selskapet Frøy Vest AS kjøpt opp Stava Sjø AS, som har hovedkontor i Haugesund og base i Valevåg. Stava Sjø sitter på betydelig kompetanse innen drift av servicebåter, og er godt etablert i havbruksnæringen, heter det i en pressemelding.



Oppkjøpet er en del av strategien til Frøy-gruppen om å bli en landsdekkende leverandør av servicetjenester spesielt rettet mot havbruksnæringen. Stava Sjø, som har 17 ansatte, omsatte for i overkant av 35 millioner kroner i 2017.



– Fra før dekker Frøy-gruppen Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Med oppkjøpet av Stava Sjø er vi godt posisjonert for å vokse ytterligere i kystområdene i Rogaland og videre sørover, sier daglig leder i Frøy Vest, Joar Gjerde.



MARITIM KOMPETANSE Stava Sjø, som ble etablert i 2011, tilbyr nye og moderne servicebåter med kompetent mannskap primært til havbruksnæringen men tar også ta på seg oppdrag inn mot andre områder. Stava Sjø har i dag 3 fartøy som alle er spesialutrustet for servicetjenester.



– De ansatte i Stava Sjø har betydelig servicekompetanse, og passer derfor svært godt inn hos oss i Frøygruppen, sier Gjerde.



VELETABLERT – Vi har lang og allsidig erfaring fra den maritime bransjen, og et solid fotfeste i havbruksnæringen. Vi utfører arbeid på en sikker og effektiv måte, og i samarbeid med våre kunder løser vi de fleste oppgaver. Innenfor havbruksnæringen tilbyr vi ulike tjenester og er i dag en betydelig leverandør til aktører i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland sier Trond Stava som er daglig leder og hovedaksjonær i Stava Sjø.



Selskapet er veletablert med et godt samarbeid med flere viktige aktører innenfor havbruksnæringen i området rundt Haugesund, Bergen og Sogn. I Valevåg disponerer Stava Sjø egen base med, verksted, lager, samt utearealer og kai.



KVALITET – Gjennom nye båter, nytt utstyr og særs kompetent mannskap, leverer vi tjenester til kundene våre av høy kvalitet og lite nedetid. Dette har gitt oss et godt rykte i markedet og vil bidra til å styrke posisjonen ytterligere gjennom dette oppkjøpet som vil gi oss høyere fleksibilitet og tilførte ytterligere kompetanse.



– Vi er svært tilfreds med at Stava Sjø nå blir en del av Frøy-gruppen. Dette vil bidra til videre vekst av selskapet, og utvikling av ansatte og kundeforhold, sier Trond Stava i Stava Sjø.