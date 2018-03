FSN Capital V investerer i Mørenot

De lokale eierfamiliene, selskapets ledelse og styret i Mørenot, reinvesterer sammen med FSN Capital og vil fortsette å eie en andel av selskapet. Målet er å

utvikle sin allerede sterke posisjon globalt.

Mørenot Holding II AS er en ledende global leverandør av utstyr til fiskeri- og akvakulturnæringene samt marine seismikk, med hovedkontor i Søvika i Haram kommune. Familieselskapet har røtter tilbake til 1913. I 2017 hadde Mørenot en omsetning på rundt NOK 870 millioner, og selskapet har oppnådd en årlig organisk vekst på 8 prosent siden 2009, kommer det frem av en pressemelding.



Selskapet har altså vist stor fremgang de senere årene, med sterk internasjonal vekst og har etablert en global plattform godt posisjonert for videre vekst.



Vil vokse

I partnerskap med FSN Capital ønsker Mørenot og eierfamiliene å ytterligere utvikle sin allerede sterke posisjon globalt og konsolidere markedet både gjennom organisk vekst og nye oppkjøp, heter det i pressemeldingen.

– Vår ambisjon er å bygge videre på Mørenots ledende posisjon og støtte opp om ytterligere global vekst og konsolidering. Vi er entusiastisk over muligheten for å spille en ledende rolle i å gi verdens voksende befolkning en sunn kilde til protein på en miljømessig bærekraftig måte, sier Ulrik Smith, partner i FSN Capital Partners AS, investeringsrådgiver for FSN Capital V.

Optimistiske

Eierfamiliene beholder en andel av eierskapet og ønsker å aktivt bidra fremover:

– Eierfamiliene og styret i Mørenot er stolte over det de har skapt sammen med ledelsen og ansatte i selskapet. Selskapet har en sterk posisjon i Norge og har ekspandert i flere internasjonale markeder med stor suksess. Vi er glad over å få FSN Capital ombord som ny partner for å bidra til å videreføre dette. Vi er svært interessert i en norskledet konsolidering av næringen globalt med Mørenot i førersetet. Vi er optimistiske med tanke på fremtiden og er motivert til å fortsette vårt eierskap av Mørenot sammen med FSN Capital, uttaler Sveinung Flem, styreleder i Mørenot, i pressemeldingen.