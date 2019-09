FSV Group bestiller nytt servicefartøy fra Sletta Verft

Sletta Verft har inngått kontrakt på bygging av et nytt 27 meters servicefartøy til FSV Group i Molde. Fartøyet skal leveres i oktober 2020. Dette blir et av de største og mest avanserte servicefartøy bygget ved verftet.



Fartøyet, som er spesielt utviklet for service og support i havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. Fartøyet er en videreutvikling av tidligere FSV-design og utrusting, hvor det er lagt stor vekt på økt kapasitet og på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for sikre og effektive operasjoner om bord.



FSV Group ble etablert i Molde i 2011. Selskapet strategi har mål om en kraftig vekst av flåten som i dag består av 11 spesialfartøy inklusiv en lekter, som driftes og leies ut til ulike operasjoner som sleping, frakt, bistand til installasjon og inspeksjon av oppdrettsanlegg, samt ROV- og subseaoppdrag.



Arild Aasmyr, daglig leder i FSV Group sier i en pressemelding

– FSV har en ambisjon om å være blant de ledende aktørene innen markedet for servicefartøy og spesielt innenfor segmentene med de tyngste arbeidsoppgavene. Vi bygger nå et nytt flaggskip som vil håndtere komplekse og krevende operasjoner på en mer trygg og effektiv måte. Jeg tror dette fartøyet i kombinasjon med dyktige ansatte vil bidra til en videre positiv utvikling for selskapet. Vi tar i bruk ny og miljøvennlig teknologi, og som alltid i FSV har vi fokus på gode og sikre tekniske løsninger for de som arbeider på dekk. FSV er også glad for å komme tilbake til Sletta Verft, som også bygde Mini Server for oss i 2016. Verftet, som har blitt en betydelig skipsbygger innen servicebåtsegmentet, har fått en imponerende referanseliste og har gjentatte ganger vist høy leveringspresisjon.



Dalglig leder ved Sletta Verft, Kåre Sletta, uttaler:

– Det er veldig hyggelig å kunne ønske FSV Group velkommen tilbake til Sletta Verft. Vi setter stor pris på at de velger å bygge lokalt, og benytte seg av vår skipsbyggingskompetanse. Sletta Verft har bygd opp en betydelig kompetanse innen havbruk og teknologi som våre kunder setter pris på. Vi ser fram til å levere et av de største og mest avanserte servicefartøy vi har bygget.