Future of the Fjords 100 prosent elektrisk

19. april ble Future of the Fjords overlevert fra Brødrene Aa AS til The Fjords, Flåm. Den elektriske passasjerkatamaranen er verftets byggenummer 291. Skrogdesign er av Paradis Nautica AS og Brødrene Aa AS. Verftet har også designen på overbygget.

Future of the Fjords er det etterlengtede søsterfartøyet til Vision of the Fjords, den prisvinnende passasjerkatamaranen verftet leverte i forfjor. Én stor forskjell er det på de to: Future of the Fjords har helelektrisk fremdrift, mens Vision of the Fjords har hybriddrift. Les hele omtalen av Future of the Fjords her.

