Går sommeren i møte med kjempekontrakt

Ulstein Verfts nye skip til Nexans har designtype ST-297 CLV, og en kabelkapasitet på hele 10 000 tonn. Illustrasjon: Skipsteknisk

Nexans Subsea Operations har inngått kontrakt med Ulstein Verft på byggingen av et stort, DP3-kabelleggingsfartøy.



Det offentliggjorde Ulstein Verft 4. juli.



Skipsteknisk AS har designet fartøyet, med benevnelsen ST-297 CLV.

Nær 150 meter langt "Fartøyet vil bli utstyrt for å legge straumkablar og fiberoptiske kablar, kabelskøyting og -reparasjonar og nedgraving av kablar(...) Det avanserte kabelleggingsskipet har ei svingskive med stor kabelkapasitet på heile 10 000 tonn, og i tillegg ein fiberoptisk kapasitet på 450 tonn. Fartøyet er 31 m breitt og 149,9 m langt. Det har dødvekt på 17 000 tonn, og kan innkvartere 90 personar", kommer det frem av en pressemelding fra verftet.



Skipet er utviklet for operasjoner i tøffe værforhold, med høy manøvrerings- og posisjoneringsevne. Ulstein Verft skal bygge fartøyet og legge til rette for montering av kabelleggingsutstyret.

Tøff kamp om kontrakten "- Vi set stor pris på at Nexans, ein solid og viktig maritim aktør, vel Ulstein til å bygge sitt nye flaggskip. Vi har ein svært kompetent organisasjon med lang erfaring i å levere avanserte skip til våre kundar. Denne kontrakten er vunnen i ein tøff internasjonal konkurranse. Vi ser fram til eit konstruktivt og fruktbart samarbeid med Nexans i åra som kjem", uttaler konsernsjef Gunvor Ulstein i pressemeldingen.

Kabelleggeren blir nesten 150 meter lang, og dermed et av de største skipene fra Ulstein Verft. Illustrasjon: Skipsteknisk