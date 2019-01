Garnbåten Fay har det meste

23. november 2018 ble Fay overlevert fra Stadyard AS til Kenfish II AS, Averøy. Båten har design av type SC21 fra Seacon AS, og er verftets byggenummer 40.



Garn- og linebåten Fay er utviklet i tett samarbeid mellom rederi, verft og designselskap. Resultatet er et svært avansert fartøy, skreddersydd for reder Ken Åke Grahn og hans team og behov. Med nybygget drives det tradisjonelt garnfiske og linefiske etter hvitfisk.



Autolinesystem har magasiner for 40.000 krok og tre garnbinger, og legger grunnlaget for et effektivt fiskeri. For å bedre kunne holde på fiskens kvalitet og ferskhet, er det satt inn et RSW (Refrigerated Sea Water)-anlegg på 70 kW i fabrikken. Dette består av to RSW-nedkjølte tanker med forskjellig temperatur. Fisken blir kjølt ned i to omganger, før den blir sløyet. Les hele omtalen her.

