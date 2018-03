Gigantkontrakt til Havyard

Havyard leverer design til syv batteriferjer. Fem av dem skal de bygge selv. Illustrasjon: BowVision

Havyard Group skal levere design til sju batteridrevne ferjer til Fjord1, der fem av disse skal bygges ved selskapets eget verft.



Havyard og Fjord1 fortsetter med dette samarbeidet om den grønne revolusjonen på de norske fjordene, slår Havyard fast i en pressemelding. Med denne siste kontrakten har Havyard Group tretten batteriferjer i ordre på eget verft og har solgt tolv design til batteriferger.



Ferjene skal brukes av Fjord1 på samband de har vunnet i Hordaland og Møre og Romsdal, med oppstart 1. januar 2020.



Byggekontrakten gjelder fem 50-bilers ferjer som skal operere på rutene Langevåg-Buavåg og Fedje-Sævrøy i Hordaland samt ei på Kvanne-Rykkjem og to på Edøya-Sandvika på Nordmøre. Designkontrakten på de to 80-bilersferjene gjelder sambandet Seivika-Tømmervåg på Nordmøre.





Innfrir tøffe miljøkrav

Alle fergene skal innfri tøffe krav til lavt energiforbruk under harde værforhold og design avdelingen i Havyard har lagt stor vekt på dette under utviklingen av disse designene.



– Vi har «satt fergene i drift» ved bruk av avanserte simuleringsverktøy og slik kunnet optimalisere til det ytterste. Ulike operasjonsprofiler er testet og gjennomgått og vi har fått resultater som har gjort at Fjord1 har valgt oss som leverandør på design, sier Stig Magne Espeseth, leder for Havyard Design & Solution.



Hard konkurranse

Det er ikke bare kravene til energiforbruk som har vært tøffe. Også konkurransen om byggeoppdragene har vært hard. Flere verft både i Norge og utlandet har vært med og konkurrert om byggingen, og salgsdirektør i Havyard Lars Conradi Andersen er glad for å hale i land ordren.



– Det har vært tøff konkurranse om disse oppdragene og vi får ingenting gratis. En kombinasjon av produkt, leveringstid og pris var utslagsgivende for oss, og vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med Fjord1, sier han i pressemeldingen.