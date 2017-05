Glade lakser i Kina

– Sjømatdelegasjonen markerer en milepæl for den norske sjømatnæringen og var startskuddet for en ny satsing i Kina, sier Sigmund Bjørgo, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina, i en pressemelding.

Sjømatrådets administrerende direktør Renate Larsen var godt fornøyd med besøket og øyner muligheter for økt grad av videreforedling av sjømat i Norge til kinesiske konsumenter.

– Normaliseringen av handelen med Kina vil kunne føre til økt verdiskapning i Norge. Kinesiske konsumenter ønsker ferdigprodukter foredlet i Norge, og ikke bare råstoffet. I tillegg er det kinesiske markedet sultent på restråstoff, som kan gi ekstrainntekter for den norske sjømatnæringen, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.



I løpet av delegasjonsbesøket ble det signert en lakseavtale mellom norske og kinesiske myndigheter, som vil bane vei for norsk-kinesisk sjømathandel.

På en pressekonferanse i Beijing tidligere i dag ble «Target 2025» presentert. «Target 2025» er en ambisiøs plan for å øke sjømatimporten fra Norge til Kina.

– Hovedmålsettingen er å øke verdien av norsk sjømateksport til Kina til RMB 10 milliarder i 2025. Norsk laks er den mest populære laksen i Kina. Målet er å oppnå et laksekonsum på 156 000 tonn i 2025. Norsk torsk passer meget godt inn i kinesisk matkultur som hverdagsmat. Målet er et torskekonsum på 40 000 tonn i 2025. Det er også et mål om vekst for andre arter som kveite, makrell og kongekrabbe, sier Bjørgo.