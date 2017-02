GMC og Tranberg inngår samarbeid

De to selskapene inngår samarbeidsavtale for å kunne tilby komplette løsninger til alle typer skip og rigger som trenger modifikasjon eller tilpasning for å kunne operere i kaldt klima, heter det i en pressemelding.



Tranberg har levert systemer og produkter til over 60 fartøy nasjonalt og internasjonalt i dette segmentet, mens GMC på sin side har lang erfaring innen systemdesign og installasjon.



– Denne samarbeidsavtalen er fundamentert på to godt kjente merkevarer innen produkter og løsninger, noe som gir et betydelig potensiale for synergier fremover.

Sammen blir vi en komplett leverandør til verft, rederier og riggeiere over hele verden. Vi ser frem til å promotere vårt nye oppsett, sier CEO Thomas Linkenheil i Tranberg AS og Vice President Knut Høiland i GMC Maritime AS, i følge pressemeldingen.



Tranberg er tungt involvert i vinterisering av et stort nybyggprosjekt for Kawasaki i Japan. Installasjonsarbeidet av dette systemet vil være et av de mest omfattende noensinne, og dette kan gi store muligheter for GMC.

Selskapet har allerede vært involvert i store prosjekter for operasjon i Barentshavet, for eksempel riggprosjekter som West Alpha og Leiv Eiriksson.



Fra venstre: Knut Høiland og Kolbein Tjelle fra GMC Maritime, sammen med Arne Søllesvik og Thomas Linkenheil fra Tranberg. Foto: GMC/Tranberg