God ordreinngang for DOF hittil i år

DOFs fartøy Geograph skal arbeide for Kartverket i programmet MARENO 2019. Rederiet har også sikret seg en rekke flere oppdrag hittil i år. Foto: DOF.

DOF fortsetter å sikre seg arbeid, og bare i løpet av de to første månedene i år har man fått nye ordrer for over en milliard kroner bare i Subsea/IMR-prosjektsegmentet, går det frem av en børsmelding fra selskapet.



I Atlanterhavs-området er rederiet tildelt en kontrakt fra Kartverket knyttet til hydrografiske tjenester for prosjekter MARENO 2019. Det er det spesialiserte survey og IMR-fartøyet Geograph som skal brukes i denne jobben, og det er ventet at beskjeftigelsen vil vare til sent på høsten.



VINDFARM DOF Subsea har skrevet kontakt med Siemens knyttet til Beatrice Offshore Wind Farm Project i Nordsjøen. Kontrakten sikrer arbeid for CSV Skandi Constructor, og sikrer drift frem til sommeren.



I ASIA I tillegg til dette er DOF Subsea tildelt flere kontrakter i Asia og Stillehavsregionen. Disse vil gi arbeid til Skandi Singapore og Skandi Hercules.



– Jeg er fornøyd med omfanget av kontraktstildelinger, og også den evne vår globale organisasjon vier når det gjelder å sikre beskjeftigelse for gruppens ressurser i et utfordrende marked, sier DOFs adm. dir. Mons S. Aase.



Kontraktene som er inngått hittil i år sikrer arbeid for en rekke fartøy og ROV-systemer.