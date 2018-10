Grønnere fremdrift for Norled



Bostek med på laget



Utfordringer



Hybrid

Tekniske nyvinninger og innovative løsninger er helt nødvendig for å møte fremtidens miljøkrav for hurtigbåtflåten.– Det vil fremdeles ta mange år før fossilt brennstoff er borte fra markedet, men det er mulig å ta effektive miljøgrep allerede nå, sier Bjørn Egil Søndenå, Regionsjef Hurtigbåt i Norled. Både hybride fremdriftsløsninger og oppgraderinger av eldre hurtigbåter, vil gi gode miljøgevinster for Norled, slår de fast i en pressemelding.Norled valgte Bertel O. Steen Teknikk AS (Bostek) for å oppgradere hurtigbåtene Fjordsol (MM 05/2005) og Fjordglimt. Før navnebyttet, var Fjordglimt bedre kjent som Tiderose for passasjerer på Vestlandet.Leveransen fra Bostek består av MTU-motortype 8V 2000 med en effekt på 720kW. MTU 2000- og 4000-serien er sertifisert for syntetisk diesel, noe som reduserer CO2-utslippene med inntil 80 prosent. Motorene blir også levert med katalysator (SCR) som reduserer NOx-utslippene med inntil 90 prosent.Dermed oppfyller hurtigbåtene markedets strenge IMO Tier III-krav til utslipp med god margin etter oppgraderingen.– Norske myndigheter har identifisert fornybart drivstoff, blant annet syntetisk diesel, som ett av flere alternativer for å redusere utslippene av drivhusgasser, sier Roy Storeng, Sr. Sales Manager hos Bostek i Bergen. Han slår fast:– Siste generasjon fornybart drivstoff har tilnærmet samme egenskaper som diesel etter EN590-standarden. I tillegg er produksjonen av dette drivstoffet bærekraftig. Bostek har lenge satset på grønne løsninger for hurtigbåtmarkedet, blant annet gjennom oppkjøpet av Inpower i Molde.Norled er avhengig av leverandører som Bostek, for å møte fremtidens miljøkrav.– Når det gjelder hurtigbåtmarkedet fremover, så vil det grønne skifte komme for fullt. Derfor er det viktig å ha innovative aktører som utvikler miljøvennlig teknologi for det norske markedet, sier Søndenå. Han mener å kutte ut diesel vil føre med seg mange utfordringer i dagens situasjon.– I dag er ren batteridrift bare mulig på korte strekninger. Går du for utelukkende batteridrift, betyr redusert fart blant annet på grunn av vektutfordringer. Da må rutestrukturen endres, slik at batteridrift kan tilpasses, sier Søndenå og legger til:– Et annet alternativ som diskuteres, er fremdrift basert på hydrogen. Da må også infrastrukturen på land være på plass. Men vi beveger oss i riktig retning hele tiden.Norled får den første hurtigbåten med hybrid fremdrift levert i januar 2019. Hybriden skal brukes mest under anløp og avgang.– Det er ikke så mye motorkraft som skal til under innseiling og manøvrering i havn. Da går du nesten bare på tomgang. Med hybriddrift stoppes dieselmotoren, og el-motoren tar over, forklarer Søndenå i pressemeldingen.