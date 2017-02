Grønt lys for fornybar diesel

Den miljøvennlige, syntetiske dieselen skader ikke motorene, viser de ferske testresultatene fra MTUs fabrikk i Tyskland. Det er foreløpig dieselmotorer i 2000 og 4000-serien som blir godkjent på prosjektbasis, heter det i en pressemelding fra Bostek AS.



- Dette er en svært positiv melding fra vår samarbeidspartner, MTU. Innfasing av syntetisk diesel blir en viktig brikke for å redusere CO2-utslippene fra fossilt brennstoff i maritim sektor, sier Peter H. Kahrs, salgsdirektør i Bostek.



Bertel O. Steen Teknikk AS (Bostek) er importør og distributør for MTUs produkter på det norske markedet.



­­– Etter at andre generasjons syntetisk diesel kom på markedet, har det åpnet seg nye muligheter for motorprodusentene. Det er en stor miljøgevinst i reduserte utslipp av klimagassen CO2 ved bruk av denne type drivstoff. I tillegg er kvaliteten god.

Syntetisk diesel har like gode kvaliteter som fossilt brennstoff, selv om den er produsert av biomasse. Bruk av biomasse gir en stor miljøgevinst, og den er tilnærmet klimanøytral, forklarer Arnstein Andreassen, Senior Sales Manager hos Bostek.



Andre generasjons syntetisk diesel tilfredsstiller den europeiske standarden EN15940. Overgangen fra fossilt drivstoff til syntetisk diesel kan gi opp mot 80 prosents reduksjon i totalutslippet av CO2, forutsatt at dieselen er produsert på en bærekraftig måte.



- Standarden EN15940 for syntetisk diesel blir nå tatt med i MTUs spesifikasjon for godkjent drivstoff, avslutter Andreassen.





Peter H. Kahrs, salgsdirektør i Bostek. Foto: Bostek