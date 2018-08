Gründersøstre nominert til Innovasjonspris

Linn Solveig Sørvik under testing av Sago Extreme nye linesystem. Foto: Norfishing

Et nyutviklet fangstsystem for linefiske etter tannfisk i Sørishavet, presenteres for aller første gang under årets Nor-Fishing. Fiskeriminister Per Sandberg, deler ut Innovasjonsprisen på messens første dag, tirsdag 21. august.



Sago Solutions AS fra Stord i Sunnhordaland er nominert Innovasjonsprisen 2018, for sitt nyutviklete fangstsikringssystem for linefiske, spesielt egnet til bruk i forbindelse med fiske etter tannfisk i Sørishavet, forteller messearrangøren i en pressemelding.



Hval som forsyner seg av fisken på lina under linehaling er et stort problem som truer bærekraften i deler av bransjen. Særlig spermasetthval og spekkhoggere kan i enkelte farvann forsyne seg grovt med store deler av fangsten.



Buffet for hvalen

- Vi har nær kontakt med både fiskeflåten og forskermiljø som rapporterer at opptil tre fjerdedeler av fangsten forsvinner i utsatte områder. Dette er en omfattende utfordring i seg selv, og det fører med seg mange ringvirkninger, forteller gründer Ingunn Elise Sørvik.



Patagonsk tannfisk er en populær matfisk, som beskrives som en krysning mellom kveite og breiflabb. Den kan bli oppimot 2 meter lang, og kan veie opptil 160 kilo. Tannfisken kan bli opptil 50 år.



Også miljøgevinst

I tillegg til økonomisk tap genererer dette også miljømessige utfordringer. Hvalen får her tilgang til store mengder mat uten aktiv jakt. Tannfisk på lina er heller ikke en del av spekkhoggeren sin naturlige meny, ettersom de lever på ulike dybder.



- Fiskeflåtene bruker også, naturlig nok, lengre tid på å ta opp kvotene. Når så store deler av fangsten forsvinner, er det en utfordring å holde fisket bærekraftig. Lengre tid på havet resulterer i mer utslipp, og man må hente ut større mengder fisk for å oppnå den opprinnelige kvoten, utdyper medgründer Linn Solveig Sørvik.





Beskytter fangsten

Sago Extreme er en større aluminiumkonstruksjon som beskytter fisken på lina. Hver Sago Extreme går en gitt distanse på lina før den møter en stopper og følger med lina opp til overflaten. Den heises så om bord ved hjelp av kran.



- Aluminiumkonstruksjonen er tredd på lina, så når de starter halingen blir lina løftet opp fra havbunnen, og Sago Extreme vil bevege seg som en zipline der fangsten går gjennom og blir av-anglet og samlet opp allerede langs bunnen. Noen har tidligere beskrevet prinsippet som en bærplukker. Vi arbeider for tiden med en animasjonsfilm som skal vise hvordan utstyret fungerer i praksis, denne blir klar til Nor-Fishing, utdyper søstrene Sørvik.

Bi-fangst og undermålsfisk unnslipper gjennom tilpassede åpninger i konstruksjonen og Sago Extreme kan dimensjoneres etter ulike fiskeri.



- Problemstillingen er kjent i bransjen og det har tidligere vært forsøkt forskjellige tilnærminger, men hvalen er intelligente dyr og det har ikke lykkes å finne en varig løsning. Det er viktig for praktisk anlagte fiskere at løsningen faktisk fungerer i fiskeriet, og det gjør Sago Extreme, forklarer gründerne.



Tøffe forhold

Problemet med store byttedyr som benytter lina som buffet, kjenner man også til i forbindelse med blant andre blåkveitefiske i Vesterålen. Dette er en av lokasjonene hvor Sago Extreme har blitt pilottestet.



- Den har vist seg å fungere slik den skal. Det var stor glede første gang vi fikk gode filmopptak fra testing - der Sago Extreme gled fint over havbunnen. Fisken ble ført inn og bevart som ønsket. Utover høsten er det klart for fullskalatesting i Sørishavet, forteller de.



Under så ekstreme forhold som finnes i Sørishavet, er det viktig med gode løsninger og utstrakt erfaring i bunn. Sago Extreme er utviklet ved hjelp av vestlandsk innovasjon og stå-på vilje.



En av utfordringene for innovatørene, har vært å gjenskape en reell brukssituasjon under testing i Norge, samt finne kamerautstyr som klarer å dokumentere hva som skjer på dypet.



Familiefirma

Sago Solutions er en familiebedrift hvor de to søstrene nå begge jobber fulltid.



Det var faren deres, Omar Sørvik, som så behovet for en fysisk barriere for å verne fangsten mot hvalen. Mens han jobbet som fisker i Sørishavet, fikk han oppleve problemene med hval som spiser fra lina.



Omar designet løsningen i 2008 og fikk den patentert året etter.

Sago Solutions startet opp i 2016 som et forskningsprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge. De to søstrene har ganske ulik bakgrunn, hvor Linn Solveig har lang erfaring fra verftsindustrien og er utdannet industrirørlegger og fagskoleingeniør, mens Ingunn Elise har sin bakgrunn fra markedsføring og administrasjon.



Gleder seg til messen

– Vi er utrolig stolte over å være én av tre nominerte kandidater til prisen og vi tar med oss dette som et kvalitetsstempel på arbeidet som er gjort så langt. Vi er i godt selskap med to andre dyktige og innovative bedrifter.

Søstrene Sørvik har vært på Nor-Fishing messen én gang tidligere, under den forrige messen for to år siden. Og i år presenterer de altså innovasjonen for første gang foran en samlet fiskeribransje.



Innovatørene forteller de i år skal stå på stand sammen med Fiskevegn, en annen god og sentral samarbeidspartner, som også kommer til å distribuere Sago Extreme i fremtiden. Produsent av nyvinningen er BFG på Måløy og målet er at fangstsikringssystemet snart skal være å finne på markedet.

Ingunn Elise Søvik er en av søstrene som er nominert til Innovasjonsprisen. Foto: Norfishing