H. P. Holmeset bestiller ny linebåt

H.P. Holmeset fra Grytastranda i Haram kommune investerer i ny linebåt. Vaagland Båtbyggeri AS skal bygge fartøyet, og designet kommer fra Skipsteknisk AS.



Fiskefartøyet har fått navnet Geir, og får byggenummer 158 fra Vaagland. Planlagt levering er desember 2019. Frysekapasiteten er på 60 tonn per dag, og nybygget får plass til et mannskap på 22 personer.



Effektiv, miljøvennlig og store kapasiteter

"Nye Geir måler 61.8 meter x 13.5 meter og er av typen ST-156 XL. Rederi og designer har jobbet tett sammen for å utvikle en svært effektiv linebåt, hvor miljøavtrykk, arbeidsmiljø og kvalitet på sluttproduktet står i fokus. Båten vil bli utstyrt med dragerbrønn og autolineutstyr for omtrent 70.000 krok. Fabrikken vil kunne produsere både HG og filetert fisk og har en lastekapasitet på 500 tonn. Rederiet videreutvikler nå konseptet fra sin forrige båt og forbedringer blir gjort på blant annet dragerbrønn, blokkhotell, fabrikk og fremdriftsløsning", opplyser Skipsteknisk i en pressemelding.



Mange lokale leverandører

I tillegg til at både designer og verft ligger i Møre og Romsdal, er rederiet svært fornøyd med å kunne velge lokale underleverandører til mye av utstyret om bord.



– Det er viktig for oss å være med å opprettholde kompetansen og arbeidsplasser i fylket, sier reder Hallgeir Holmeset i pressemeldingen.

– I tillegg til å være konkurransedyktig på pris, ser vi det som en stor fordel å kunne ha leverandørene nært og kunne fortsette den tette prosjektutviklingen sammen med dem.



– Dette er tredje gang H.P. Holmeset velger Skipsteknisk som designer for sine nybygg. Vi er svært glade for at H.P. Holmeset igjen velger oss og vi ser fram til å jobbe videre med et så fremoverlent rederi, sier salgssjef i Skipsteknisk Inge Bertil Straume.