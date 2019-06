Hanseatic Nature - første fra Vard til Hapag-Lloyd

Hanseatic Nature ble 1. mai overlevert fra Vard Langsten AS til det tyske rederiet Hapag- Lloyd Cruises. Ekspedisjonscruiseskipet er verftets bnr. 870, og er av designtype Vard 6 07 fra Vard Design AS.



Hanseatic Nature er det første av tre luksuscruiseskip i Hapag-Lloyd sin nye Expedition-klasse. Alle tre bygges av Vard Langsten. Søsterskipene Hanseatic Inspiration og Hanseatic Spirit har planlagt levering i henholdsvis oktober 2019 og mai 2021. Morselskapet til Hapag-Lloyd, cruisegiganten TUI Group, står bak investeringene i Expedition-klassen.



DÅP

Hanseatic Nature ble døpt i Hamburg 4. mai. Gudmor er Isolde Susset, en cruiseveteran i Hapag-Lloyd Cruises som har over 15 år bak seg i rederiet. Hun har også vært med i prosjektfasen for Hanseatic Nature. Dåpsarrangement og festligheter ble holdt ved Altona Cruise Centre i Hamburg havn. 200 ansatte var inveterte til markeringen. Les hele omtalen her.

