Hapag-Lloyd bestiller tredje cruiseskip fra Vard

Hapag-Lloyd Cruises bestiller nå et tredje skip fra Vard med levering i 2021. Illustrasjon: Hapag-Lloyd

Styret i reiselivskonsernet TUI, som også står bak rederiet Hapag-Lloyd Cruises, har besluttet å bestille et tredje ekspedisjonsskip fra det norske Vard-konsernet. Rederiet har to skip i Hanseatic-klassen i ordre ved Vard Langsten for levering i 2019, mens det tredje som nå bestilles skal leveres i 2021.



De to skipene som nå bygges ved Vard Langsten vil få en kapasitet på 230 gjester hver og har fått navnene Hanseatic Nature og Hanseatic Inspiration. Når de leveres neste år går de inn i luksussegmentet av ekspedisjonsskip og er blant annet beregnet for fart i polare strøk.

GOD UTVIKLING Beslutningen om at styret i det tyske reiselivskonsernet TUI nå bestiller et tredje skip av samme type ble kunngjort samtidig med at konsernet presenterte siste regnskapstall og utviklingen innen de ulike segmentene de jobber i.



– TUI leverer både økt omsetning og resultat og vi fortsetter å investere i nye cruiseskip og hoteller. Med den yngste cruiseflåten i markedet innen TUI Cruises fortsetter vi å sette standarden i et marked med stort potensial, sier konsernsjef Fritz Joussen i en pressemelding fra konsernledelsen.

VEKST I CRUISE – Cruisemarkedet vokser sterkt. Takket være erfaring, kompetanse og høy kvalitet, tilbyr Hapag-Lloyd Cruises et produkt som tiltrekker seg nye, internasjonale kundegrupper og gir sterk vekst i ekspedisjonscruise segmentet, la han til. Prognosene for cruise er gode. Tyske og europeiske ferierende setter stadig mer pris på denne måten å reise på, og på grunn av demografiske endringer vokser de tradisjonelle målgruppene. Samtidig blir sjøreiser stadig mer populært blant familier og yngre mennesker. Disse trendene gjør at veksten innen cruise vil øke sterkt de neste fem til ti årene, sier Fritz Joussen.

16 CRUISESKIP TUI Group som eier Hapag-Lloyd Cruises er verdens ledende reiselivsgruppe og opererer på rundt 180 destinasjoner over hele verden. Selskapet har hovedkvarter i Tyskland og har 67 000 ansatte i mer enn 100 land. Gruppen disponerer 16 cruiseskip som inkluderer MS Europa og MS Europa 2 innen luksussegmentet, Mein Schiff-flåten og skipene til Marella Cruises i Storbritannia.