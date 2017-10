Har signert milliardkontrakt

Aker Solutions har inngått milliardavtale med en hemmelig kunde. Foto: Kjetil Ree

Aker Solutions opplyser i en børsmelding fredag, at de har signert en kontrakt på 1,6 milliarder kroner for å levere 250 kilometer styrekabler (umbilicals). Kunden er inntil videre hemmelig.



Kablene skal koble en undervannsinstallasjon til en eksisterende plattform og sørge for overføring av data, strøm og væsker, kommer det frem av meldingen.



​​​​​​​Partene har kommet til enighet om at verken navnet på prosjektet eller navnet på Akers kunde skal offentliggjøres ved denne anledning.



Produksjonen av styrekablene skal skje på selskapets anlegg i Moss, og levering blir i slutten av 2018.



– Vi er beæret til å ha blitt valgt til å jobbe på dette prosjektet, som er banebrytende når det kommer til størrelse og teknologi i umbilicals-systemet, uttaler Luis Araujo, konsernsjef i Aker Solutions.