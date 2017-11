Harald Kjølås er borte

Sunnmørspostens tidligere redaktør Harald Kjølås er død, 75 år gammel. Kjølås var frisk og aktiv helt frem til han plutselig ble rammet av et alvorlig hjerteinfarkt. Han ble sendt til St. Olavs hospital i Trondheim, men livet sto ikke til å berges.



Det er neppe mulig å beskrive Kjølås sin bortgang på en bedre måte enn i minneordene fra Sunnmørspostens nåværende redaktør Hanna Relling Berg: «Ei viktig stemme har stilna».



Han var født på Stranda i 1942, tok artium ved Firda Gymnas på Sandane i 1968, og ble cand. mag. ved Universitetet i Oslo i 1969 med fagene offentlig rett, sosiologi og statsvitenskap.



Harald Kjølås har en lang karriere bak seg, først fra NRK Dagsnytt frem til han ble ansatt i Sunnmørsposten som sidestilt ansvarlig redaktør med Magne Flem i 1978. Siden ble han alene som ansvarlig redaktør frem til 1992, da han ble politisk redaktør. Den jobben hadde han frem til han ble pensjonist i 2011, og skrev daglig lederartikler ved siden av at han redigerte alt meningsstoffet.



Den som trodde Kjølås skulle legge bort pennen da han ble pensjonist, fikk i stedet oppleve en dyktig, kunnskapsrik og engasjert pensjonist som fortsatte å skrive helt til det siste. I tillegg til at Sunnmørposten fortsatt fikk glede av hans engasjement, engasjerte han seg også på en rekke andre områder. Ett er det samfunnsmessige engasjementet som fulgte med hele tiden, et annet av de mange områdene han engasjerte seg i dreide seg om fødestedet Stranda og også hele Storfjorden enten det gjaldt folkeliv, geografi eller historie.



I følge Sunnmørsposten ble det gjort en opptelling da Kjølås feiret sin 70-årsdag, og da fant man at han hadde skrevet over 16.000 lederartikler i avisa. Han hadde også bak seg en omfattende bokproduksjon, både i tiden som redaktør og etterpå. Blant titlene finner vi «Norske statsministrar», Sunnmørspostens jubileumsbok «100 år 100 navn» og «Gardane langs Storfjorden». Også næringslivet interesserte ham, og for eksempel sto han bak bedriftshistorien til det tidligere verftet A. M. Liaaen i Ålesund; «Fra pionerbedrift til ny bydel».



For leserne av Maritimt Magasin vil Kjølås være kjent som en aktiv bidragsyter, blant annet med en fast spalte gjennom mange år. Det siste bidraget til spalten mottok vi bare få dager før han ble syk. Det kommer på trykk i vår utgave nr. 12, og det er kanskje typisk for den engasjerte skribenten at det er fremtidsrettede tanker omkring digitaliseringen av samfunnet som er temaet.



Han var også en viktig medspiller da vi startet Maritimt Magasin Historie, og var en viktig bidragsyter også her.



En ting er Kjølås som skribent og samfunnsengasjert menneske. Privat var han også en omgjengelig person, vennlig, ydmyk og alltid lyttende. Han hadde også en dyp respekt for folk fra alle politiske leirer, og ble selv dypt respektert.



Personlig opplevde jeg ham som en vennlig omsorgsfull kollega. Som ung og ikke veldig erfaren journalist på 70-tallet møtte jeg ham første gang på mitt første utenlandsoppdrag. Og møtte en god kollega som gjerne ga gode råd, og også var opptatt av å ta hånd om alle omkring seg, både faglig og personlig.



Han vil bli savnet.



John Inge Vikan

Redaktør Maritimt Magasin