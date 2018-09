Hardhaus slepes til Frederikshavn

Tråleren som var inne i tørrdokken som kantret i Hirtshals er nå slept til Frederikshavn.

Tråleren Hardhaus, som befant seg inne i den overdekte tørrdokken i Hirsthals da den kantret for en måneds tid siden, er nå slept til Frederikshavn.



Det var norske Tug Frier som sto for slepet, forteller nettstedet Maritime Danmark.



SKAL REPARERES Hardhaus fikk omfattende skader da flytedokken kantret, og delvis sank i havnebassenget. Blant annet sto maskinrommet under vann i fjerle dager. Sammen med forsikringsselskapet har rederiet, som eies av Møgster. besluttet å få reparert tråleren. Det kan ta opp til tre måneder.



Samtidig som Hardhaus forlot Hirtshals var arbeie med å berge tørrdokken inne i en avsluttene fase. Dokken er oppe av vannet, og blir pumpet tom. Den ser ganske medtatt ut, men skal likevel være helt intakt.



«Hardhaus» erstatter en eldre båt med samme navn, bygget i 1987. Den var naturlig nok moden for utskifting, og den falt kanskje også igjennom i sammenligning med rederiets andre båt, «Harvest» som man overtok for tre år siden. Og Inge Møgster sa da også at man alltid har lyst til å ha det beste. «Hardhaus» er 68,8 meter lang,13,8 meter brei og har maks fart på 17 knop. Den er designet av Vik-Sandvik på Fitjar, og er bygget til klasse DnV + 1A1 +MV Fishing Vessel i Det Norske Veritas.



Båten har lastekapasitet på ca. 2000 tonn, og har god kjølekapasitet som skal sørge for skånsom behandling og god kvalitet på fisken.